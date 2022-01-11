Ижевск, 11 января, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 11 января провели 2 321 569 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

За минувшие сутки лаборатории республики провели 6188 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 6373 исследования.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Накануне был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3444 человек.

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