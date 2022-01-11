Ижевск, , 10:02 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались два человека, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом.

Койки в «красной зоне» Дарья Драй © ИА REGNUM

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Скончались 66-летняя женщина и 73-летний мужчина. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3444 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 января в регионе выявили 41 новый случай заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 55 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 79 713 случаев. Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 6525 жителей.

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