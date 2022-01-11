Москва, 11 января, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Казус с композитором Евгением Догой еще раз заставляет задуматься о реформировании российских структур, призванных заниматься «мягкой силой» за рубежом. Об этом 11 января заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Случай с Евгением Догой подымает другой вопрос — об эффективности российской «мягкой силы». Почему она настолько бесплодна?», — задался вопросом эксперт.

Политолог напомнил, что Дога был известен своей антироссийской позицией уже давно, но при этом проводил концерты в Москве и был награждён орденом Александра Невского.

«Люди, которые выдвигали и готовили его кандидатуру для награждения, не могли не знать о его позиции. Фактически они поставили в неловкое положение тех, кто награждал — Сергея Кириенко», — отметил эксперт.

По мнению политолога, следует пересмотреть тактику применения российской «мягкой силы» на постсоветском пространстве и в первую очередь привечать тех людей, которые выступают с позиции лояльности по отношению к России.

«Есть масса людей, которые работают в интересах России десятилетиями, но не только не отмечены наградами, но даже и вниманием. Многие из них сейчас находятся или находились ранее в заключении. Например, Ермек Тайчибеков. Почему бы их не отметить хотя бы заочно? Тем более, что это способствовало бы их освобождению» — заключил политолог.

Напомним, что Евгений Дога, молдавский советский композитор и культурный деятель, выступил с обращением к лидерам США и ЕС с просьбой продолжить движение НАТО на Восток и добиться выведения ОГРВ из Приднестровья.