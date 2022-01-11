Пермь, 11 января, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Пермского края определило потребность в вакцинации против коронавирусной инфекции, которая будет проводиться в 2022 году в школах. Об этом сообщил главный эпидемиолог регионального Минздрава, доктор медицинских наук Вадислав Семериков. Информация опубликована на сайте permkrai.ru.

Скрин иллюстрации министерства здравоохранения Калужской области «ВКонтакте» Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

В ведомстве подчеркнули, что вакцинация от COVID-19 школьников будет добровольной. Прививку детям сделают при наличии письменного заявления одного из родителей (или иного законного представителя).

«По итогам прошлого (2021) года мы, медики, видим, что доверие к вакцинации против COVID-19 среди населения в целом выросло. Новый национальный календарь профилактических прививок будет еще одним шагом в управлении инфекционными заболеваниями в нашем регионе при достижении коллективного иммунитета, прежде всего — в детских и взрослых организованных коллективах. Нужно учитывать, что заболеваемость коронавирусной инфекцией детей в 2021 году выросла в десять раз среди детского населения и требует безотлагательных мер. Для иммунизации будет использоваться вакцина Спутник-М с уменьшенным содержанием антигена (второй компонент вакцины Спутник V)», — сказал Семериков.

Добавим, в России вакцинацию против новой коронавирусной инфекции детей в возрасте от 12 до 18 лет включили Национальный календарь профилактических прививок.