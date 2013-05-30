На портале «Малый бизнес Москвы» заработал новый сервис
Москва, 11 января, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Для начинающих предпринимателей на портале ГБУ «Малый бизнес Москвы» появился новый сервис — «Дистанционная регистрация бизнеса под ключ», сообщается на портале мэра столицы.
Москвичам, желающим начать свой бизнес, специалисты помогут бесплатно зарегистрировать компанию или ИП, выбрать форму налогообложения и открыть расчетный счет в банке.
На портале представлена подробная инструкция по открытию своего дела. Начинающему предпринимателю не нужно оплачивать госпошлину. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо завести личный кабинет на портале mbm.mos.ru.
ИА REGNUM ранее сообщало, в I полугодии 2021 года онлайн-продуктами портала «Малый бизнес Москвы» воспользовались более 26 тысяч раз.
Читайте подробнее: В мэрии Москвы рассказали о популярности портала поддержки малого бизнеса