Благовещенск, , 09:46 — REGNUM В Амурской области зафиксировали спад уровня заболеваемости коронавирусом на 33%, в основном заражаются невакцинированные. Чаще всего болеют пожилые люди в возрасте старше 50 лет, на них приходится 43,7% новых случаев COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 января в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

Читайте также: В районе Якутии вакцинировались от COVID-19 почти 100% взрослых жителей

Заболеваемость внебольничными пневмониями остается на высоком уровне — в 6,8 раз превышает среднемноголетний показатель.

За сутки 10 января коронавирусом в Приамурье заболели 164 человека, 131 из них не привит. Темп прироста за последние сутки составил 0,3%. С пневмонией инфекцию переносит 21% новых заразившихся.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе Якутии вакцинировались от COVID-19 почти 100% взрослых жителей. Количество муниципалитетов республики, где привились от коронавируса более 90% жителей, достигло шести.