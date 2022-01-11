Орел, 11 января, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В Орловской области могут отменить требование о предъявлении QR-кодов в общественных местах. Вопрос об этом будет рассмотрен на заседании оперативного штаба региона 13 января, сообщил 10 января в ходе прямого эфира в соцсетях губернатор Андрей Клычков.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

«Вопрос об отмене с 15 января QR-кодов будет рассмотрен на ближайшем региональном оперативном штабе, который состоится в четверг. Как мне кажется, свою задачу в определенной степени QR-коды выполнили. Сейчас нет смысла их сохранять», — сказал Андрей Клычков.

В настоящее время в регионе пациентами с COVID-19 занято 1 106 коек, 465 — свободно. В числе пациентов, находящихся на стационарном лечении, двое детей, уточнили в пресс-службе облправительства. В Орловской области также зарегистрировано 426 139 записей по вакцинации и ревакцинации.