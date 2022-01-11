Осло, 11 января, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Странам Запада нужно изменить свое отношении к России и предоставить ей возможность вступить в Североатлантический альянс (НАТО) во избежание военного конфликта. Такое мнение 11 января выразил норвежский генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод в своей статье для журнала Aftenposten.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

В своем материале норвежский генерал в отставке выступил с критикой США и их союзников за антироссийскую политику после развала СССР.

В то же время, Моод уточнил, что за это время Россия так и не была принята в число стран Запада и риторика стран — участниц альянса в рамках Совета Россия — НАТО скорее «больше похожа на унижение», нежели на диалог.

«Я также не помню, чтобы я видел хоть один фильм или сериал, где русские были бы положительными, а западные персонажи — отрицательными. Западная культура продвигает США и западноевропейцев как нечто безусловно хорошее. И культивирует при этом образ России и россиян как нечто однозначно злое, подлое и примитивное. <…> Мы искажаем реальность, изображая ее главным злодеем, а США и Запад — безупречными защитниками демократии», — отметил он.

Также генерал из Норвегии указал, что для налаживания диалога Москвы с Западом, по его мнению, необходимо отбросить привычное мышление и вести диалог основе взаимного уважения, личной дипломатии и вовлеченности всех сторон.

При этом он добавил, что, вероятно, для этого также нужно реформировать уже имеющиеся или создать новые международные институты, а также изменить политику альянса.

«Может быть, НАТО и вправду больше сосредоточиться на обороне и открыть двери для всех, включая Россию, призвав своих членов отказаться от баз и ядерного оружия за пределами собственной территории? Если мы не начнем мыслить иначе, мы, скорее всего, быстро придем к еще большим конфликтам и войнам как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», — заключил Моод.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у России нет уверенности в том, что США будут выполнять даже юридически оформленные договоренности о гарантиях безопасности, если такое соглашение будет достигнуто.