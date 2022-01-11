Варшава, 11 января, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Сотрудничество в рамках НАТО и Европейского союза стали темами переговоров министров обороны Польши и Хорватии Мариуша Блащака и Марио Баножича, находящегося в Варшаве с визитом. Об этом сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Мариуш Блащак во время мероприятия напомнил, что хорватские солдаты служат в батальонной боевой группе, дислоцированной в окрестностях польского Ожиша.

«Я очень счастлив, что правительство и министр обороны Хорватии приняли решение, согласно которому в рамках боевой группы ЕС в 2023 году. Хорватия будет участвовать в дежурстве вместе с войсками Вышеградской группы», — сказал он.

Баножич выразил удовлетворение уровнем военного сотрудничества между странами. Он напомнил, что в соответствии с положениями варшавского саммита НАТО, прошедшего в июле 2016 года, НАТО развернуло в Польше одну из четырех боевых групп.

«Она создана США при участии румынских, британских и хорватских войск», — добавил он.