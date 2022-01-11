Кызыл, 11 января, 2022, 09:17 — ИА Регнум. В Туве уровень коллективного иммунитета от COVID-19 достиг 78%. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, по этому показателю республика находится в числе лидеров среди регионов России.

Правительство Тувы Пункт вакцинации от коронавируса в Туве

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«Полный вакцинальный курс — введение I и II компонентов вакцины прошли 98 224 человек или 59,2% от плана в 165 000 человек, а с учётом однокомпонентной вакцины «Спутник лайт» — 148 548 человек или 89,6% от плана в 165 000 человек», — уточнили в правительстве.

При этом среди граждан старше 60 лет уровень вакцинации составил 98,2%.

Добавим, что наихудшие показатели по иммунизации населения в Барун-Хемчикском (80,6% от плана), Улуг-Хемском районах (92,3%), а также в городе Кызыле (93,4%).