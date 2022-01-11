Пенза, 11 января, 2022, 09:04 — ИА Регнум. В Пензенской области продолжается прирост смертельных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией. За последние сутки умерли ещё шесть человек. По состоянию на 11 января общее число жертв COVID-19 достигло 4733 человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Выписали по выздоровлении за прошедшие 24 часа 648 человек, днём ранее больничный закрыли 613 пациентов. Всего с начала пандемии с инфекцией справился 90 501 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, обнаруженный кипрскими учеными вариант коронавируса «Дельтакрон» не является комбинацией двух штаммов «Дельта» и «Омикрон».

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