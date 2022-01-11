Горно-Алтайск, 11 января, 2022, 09:00 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Республике Алтай зарегистрировано 24 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 25 567, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске, где выявлено 11 новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей Майминского, Турочакского, Чемальского, Онгудайской и Усть-Коксинского районов.

«Число зарегистрированных летальных случаев: за отчетные сутки — 1, за весь период — 578, в том числе 530 — от COVID-19, 48 — от иных причин. Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 20, за весь период — 23 368», — добавили в оперштабе.