Уфа, 11 января, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Пункты ревакцинации от COVID-19 для учителей могут открыть в некоторых школах Уфы. Об этом 11 января сообщил глава администрации Уфы Сергей Греков на оперативном совещании в мэрии.

Фото страницы правительства Калужской области в социальной сети «ВКонтакте» Вакцинация

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«Подходит срок ревакцинации. Поэтому для учителей я предлагаю организовать пункты ревакцинации в школе, но в не в каждой, а, скажем, по районам. Туда смогут прийти учителя и ревакцинироваться. Это касается и сотрудников, и работников администрации», — сообщил Греков.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии возобновили массовые антиковидные проверки в культурных, спортивных учреждениях, торговых центрах и на транспорте.