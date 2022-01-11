Абакан, 11 января, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В Хакасии скончались ещё девять человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 11 января в региональном правительстве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Осторожно коронавирус

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По информации оперативного штаба, умерли семь женщин (68 лет, 69 лет, 70 лет, 70 лет, 71 год, 82 года, 83 года) и двое мужчин (63 года, 82 года).

С начала 2022 года в Хакасии жертвами коронавирусной инфекции стал 61 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие стуки в регионе выявили 56 новых случаев COVID-19.