Абакан, , 08:46 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 56 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 221 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 января в региональном правительстве.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В Абакане COVID-19 диагностировали у 20 человек, в Саяногорске — у восьмерых, в Черногорске — у шестерых, в Абазе — у двоих.

Всего с начала 2022 года в Хакасии выявлено 505 носителей SARS-CoV-2. Коэффициент распространения инфекции за четыре дня — 1,4; за семь дней — 0,6.

Напомним, 10 января в республике было подтверждено 48 случаев заражения.

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