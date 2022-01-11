Самара, 11 января, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Самарская области находится на восьмом месте в России по результатам 2021 года по исполнению плана вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Привиты сейчас более 1 млн 641 тысячи жителей (80% от плана). И почти 400 тысяч человек от плана в области не прошли даже первичную вакцинацию. Среди жителей в возрасте 60+ не привиты более 230 тысяч человек. Снизились темпы и повторной вакцинации — привиты только 47% от плана», — сообщает пресс-служба.

Глава областного управления Роспотребнадзора Светлана Архипова оценила эпидемиологическую ситуацию в регионе как напряженную.

«Не исключено, что в праздники люди меньше обращались за медицинской помощью», — приводит пресс-служба ее слова.

Сообщается, что это осложняет прогноз развития эпидситуации. При этом по сравнению с последней неделей 2021 года в регионе на 22,7% уменьшилось число случаев ОРВИ. Снизилась и заболеваемость внебольничной пневмонией.

«Первая неделя не в полной мере показательна. В ближайшие две недели на многие вопросы по тенденциям мы получим ответы. Опасения относительно увеличения заболеваемости значительные: люди возвращаются после праздников, посещения других территорий, государств. Мы заранее понимали, что риски будут возрастать. Тем более надо быть во всеоружии, проверить еще раз готовность всех служб, в том числе по осуществлению контроля за лицами, которые проходят лечение на дому, и внимательно отнестись к тем гражданам, которые прибывают из других государств», — приводит пресс-служба слова главы Самарской области Дмитрия Азарова, который поручил проверить осуществление контроля в аэропорту, на железнодорожных вокзалах.

Сейчас в Самарской области на дому лечатся 4373 пациента с COVID-19, в медучреждениях помощь получают 2394 таких пациента, из них 73% находятся в состоянии средней тяжести, у 15% пациентов фиксируется тяжелое состояние. Свободный коечный фонд в каникулы поддерживался на уровне 30−35%, круглосуточно работали 215 бригад скорой помощи.

Отмечается, что к концу января ожидается поставка детской вакцины от COVID-19.

«Нам в равной степени нужно сейчас вновь концентрировать свои усилия по проведению вакцинации, темпы которой за выходные дни упали. Надо вновь возвращаться к тому, чтобы этому вопросу уделять первостепенное внимание, также это касается тех граждан, которых необходимо ревакцинировать», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 10 января в Самарской области за сутки выявили 210 носителей коронавируса.