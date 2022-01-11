Барнаул, 11 января, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Власти Барнаула 11 января обнародовали итоги проверок соблюдения карантинных мероприятий, связанных с пандемией коронавируса. В Ленинском районе было обследовано 103 организации: объекты потребительского рынка в торговых центрах, объекты спорта, в том числе катки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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По итогам рейдов 4 и 7 января проверяющие нашли три нарушения в кафе «Вобла», в ТЦ «Центральный». Все они были связаны с нахождением в помещении посетителей без средств индивидуальной защиты. Проведена разъяснительная работа, нарушения устранены на месте.

На территории Октябрьского района совместно с районным отделом полиции УМВД России по Барнаулу провели восемь рейдовых мероприятий. Участники посетили 67 объектов и выявили 11 нарушений.

Замечания, касающиеся отсутствия масок у персонала и посетителей, отсутствия разметки и журнала термометрии, были устранены на месте. По пяти нарушениям, касающимся отсутствия организации проверки QR-кодов у посетителей, материалы направлены в отдел полиции по Октябрьскому району УМВД России для принятия мер.

Сотрудники администрации Железнодорожного района организовали семь рейдовых мероприятий. Пять из них провели совместно с отделом полиции по Железнодорожному району УМВД России по городу Барнаулу. В ходе проверки 101 предприятия выявлено два нарушения, по которым составлены протоколы об административном правонарушении.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной: на 10 января 2022 года протестированы за сутки 2576 человек, выявлены 285 новых носителей. Это на два человека больше, чем накануне, а тестов сделано на 2179 меньше.

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