В Приамурье объяснили, почему непривитых студентов оставят без дипломов
Благовещенск, 11 января, 2022, 08:51 — ИА Регнум. В министерстве образования и науки Амурской области считают, что некоторые студенты, невакцинированные от COVID-19, могут не закончить образование из-за специфики получаемой профессии. Причину, по которой молодые люди останутся без диплома, назвали особыми обстоятельствами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 января в ведомстве, курирующем вопросы образования.
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Там напомнили, что дистанционное обучение для непривитых от коронавируса студентов действует с 1 декабря по распоряжению губернатора региона. В минобразования также подчеркнули, что оставляют за студентом право не вакцинироваться и заниматься по индивидуальному плану.
Как сообщало ИА REGNUM, студенты Благовещенского колледжа строительства и ЖКХ жалуются, что тех, кто не привит от COVID-19, не допускают к сессии. Речь идёт даже о том, что невакцинированные могут остаться без диплома.