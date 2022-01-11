Томск, 11 января, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Прививку от коронавирусной инфекции в новогодние каникулы сделали более 4000 жителей Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной администрации.

Yarregion.ru Вакцинация

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В новогодние праздники в Томской области работало около 60 пунктов вакцинации. С 4 по 9 января привились 4102 человека.

Всего в регионе от COVID-19 привито 535 310 человек, в том числе 161 579 — старше 60 лет.

Напомним, по состоянию на 10 января в Томской области выявлен 63 101 носитель коронавируса, выздоровели 53 372 человека, скончались 683 ковид-пациента.