Тункинский район, Бурятия, 11 января, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В Тункинском районе Бурятии уже почти две недели топит село Толтой. Местная река Хобок вышла из берегов перед наступлением нового года, 29 декабря, сообщает портал «Байкал-Daily», куда обратилась местная жительница.

ГУ МЧС по Бурятии Паводок в Бурятии

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По её словам, вода стоит уже у порога домов и продолжает прибывать. При этом представители местных властей пока ничего не предпринимают.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, к 10 января наблюдается наледь на придомовых участках по улице Школьная. Местная администрация организовала работы по обустройству отводного канала длиной 30 метров вдоль улицы.

«На окраине села организован второй отводной канал протяженностью 15 метров. К работам привлечены 8 человек и тяжелая техника. Главой сельского поселения продолжается постоянный мониторинг обстановки», — отметили в ведомстве.