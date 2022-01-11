Москва, , 08:46 — REGNUM Впервые за десять лет наблюдений в России не вырос и даже немного снизился средний проходной балл при поступлении в вузы по итогам Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Таковы данные мониторинга Высшей школы экономики (ВШЭ), подготовленного при поддержке Минобрнауки.

ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Исследование 2021 года охватило 838 высших учебных заведений, включая 404 головных государственных вуза. Эти вузы приняли более 526 тыс. студентов, это на 28,1 тыс. больше, чем в 2020 году.

«В 2021 году впервые за 10 лет наблюдений средний балл зачисленных в российские вузы не вырос, а даже чуть снизился — пусть на доли процентного пункта, составив 70,3 против 70,8 по бюджетным местам и 68,6 (68,7) по совокупному приёму», — отметили специалисты.

С 2010 года специалисты оценивают качество приёма в вузы по среднему баллу абитуриентов, которых зачислили на первый курс очного обучения по итогам ЕГЭ. Без вступительных испытаний вузы принимают победителей и призёров олимпиад, им сразу присваивается по 100 баллов.

За период с 2015 по 2020 год средний проходной балл по России увеличился с 66,1 до 70,8. Авторы доклада отмечают, что снижение среднего балла — это не тревожная тенденция, а следствие значительного увеличения количества бюджетных мест.

Теперь абитуриенты, прежде не проходившие по баллам, смогли поступить на бюджет. По данным специалистов, в 2021 году в государственных вузах стало на 9% больше бюджетных мест, чем годом ранее.

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