Москва, 11 января 2022, 08:46 — REGNUM Впервые за десять лет наблюдений в России не вырос и даже немного снизился средний проходной балл при поступлении в вузы по итогам Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Таковы данные мониторинга Высшей школы экономики (ВШЭ), подготовленного при поддержке Минобрнауки.
Исследование 2021 года охватило 838 высших учебных заведений, включая 404 головных государственных вуза. Эти вузы приняли более 526 тыс. студентов, это на 28,1 тыс. больше, чем в 2020 году.
«В 2021 году впервые за 10 лет наблюдений средний балл зачисленных в российские вузы не вырос, а даже чуть снизился — пусть на доли процентного пункта, составив 70,3 против 70,8 по бюджетным местам и 68,6 (68,7) по совокупному приёму», — отметили специалисты.
С 2010 года специалисты оценивают качество приёма в вузы по среднему баллу абитуриентов, которых зачислили на первый курс очного обучения по итогам ЕГЭ. Без вступительных испытаний вузы принимают победителей и призёров олимпиад, им сразу присваивается по 100 баллов.
За период с 2015 по 2020 год средний проходной балл по России увеличился с 66,1 до 70,8. Авторы доклада отмечают, что снижение среднего балла — это не тревожная тенденция, а следствие значительного увеличения количества бюджетных мест.
Теперь абитуриенты, прежде не проходившие по баллам, смогли поступить на бюджет. По данным специалистов, в 2021 году в государственных вузах стало на 9% больше бюджетных мест, чем годом ранее.
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