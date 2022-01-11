Москва, 25 апреля, 2024, 11:15 — ИА Регнум. Бывший первый вице-премьер Таджикистана Юрий Поносов скончался в Москве в машине скорой помощи по дороге в больницу. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Яковлев Александр/Фотохроника ТАCC Бывший первый вице-премьер Таджикистана Юрий Поносов

20 апреля 83-летнему бывшему вице-премьеру правительства Таджикистана и экс-главе управления делами Госстроя России Юрию Поносову стало плохо. Ему вызвали скорую помощь. Но до больницы мужчину так и не довезли. Он скончался по дороге в учреждение.

«В машине скорой помощи была зафиксирована смерть 83-летнего мужчины. Предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Юрий Филимонович Поносов родился 24 марта 1941 года. Он был известным партийным и государственным деятелем Таджикистана, избирался членом ЦК КП Таджикистана и депутатом Верховного Совета Таджикской ССР. С 1990 года Поносов занимал пост министра строительства Таджикской ССР и оставался на должности после провозглашения независимости республики. С 1994 по 1996 год об был председателем хукумата (местного правительства) Душанбе. В 1996 Юрий Филимонович стал первым вице-премьером, эту должность он занимал два года. А в 1998 году переехал в Москву, где стал начальником управления делами Госстроя России. За свою работу он был награждён орденом «Знак Почета» и двумя медалями.