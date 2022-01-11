Москва, 11 января, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Следует лишать российских наград тех, кто выступает против России. Об этом 11 января заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Молдавия — НАТО

«Безусловно, то, что сделал Евгений Дога, неприемлемо. Призывать США и ЕС остановить Россию в ее сопротивлении движению НАТО на Восток — на фоне войн, проводимых альянсом на Ближнем Востоке, после разрушения им Югославии, на фоне призывов Джона Болтона уничтожить Приднестровье — хамство и русофобия», — заявил эксперт

Вопрос в другом, уверен политолог, почему в России ранее никто не обращал внимания на его взгляды. Ведь Евгений Дога награжден рядом государственных наград, проводил концерты в Кремле.

«Как теперь поступить — лишать его наград? Следуя логике — стоило бы. Ведь завтра этот человек, награждённый орденом Александра Невского, защитника России, может потребовать «гуманитарных» бомбардировок Приднестровья или интервенции войск НАТО в Россию… При этом оставаясь обладателем российского ордена», — полагает Безпалько.

Напомним, что молдавский композитор Евгений Дога выступил автором письма к американским и европейским политикам с требованием не учитывать мнение России по поводу расширения НАТО на Восток.