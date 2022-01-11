Ульяновск, 11 января, 2022, 08:19 — ИА Регнум. В Ульяновской области увеличилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По оперативным сведениям ведомства, 10 января в регионе лабораторно выявлено 87 носителей SARS-CoV-2. Напомним, что сутками ранее было подтверждено 85 случаев заражения коронавирусом.

Всего в Ульяновской области сделано 1 630 823 лабораторных исследования на SARS-CoV-2.

По информации управления, за последние сутки число жителей, которые находятся под наблюдением как контактные лица, снизилось с 7075 до 6713 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске 9 января выявлено 42 носителя коронавируса, что составляет половину подтверждённых случаев заражения в регионе за сутки. Больше всего заболевших — в Засвияжье.