Улан-Удэ, , 08:19 — REGNUM В Бурятии усилены профилактические меры в связи с угрозой завоза штамма «Омикрон». Решение принято на заседании регионального оперштаба 10 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Врачи в Бурятии Egov-buryatia.ru

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В частности, на предприятиях и организациях, в том числе в сфере торговли и услуг усилят входной «фильтр», дезинфекционный режим. Будут усилена также работа мобильных групп.

При этом к настоящему времени в республике не зафиксировано пока ни одного случая заболевания новым штаммов COVID-19. Однако риски завоза увеличиваются в связи с возвращением жителей с отдыха из других регионов и стран.

«Вспомните, май прошлого года, когда все с праздников вернулись, и мы наблюдали значительный рост. Сейчас чтобы такого не произошло, надо усилить все меры профилактики», — отметил глава региона Алексей Цыденов.