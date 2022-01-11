Сеул, 11 января, 2022, 08:18 — ИА Регнум. С 15 по 22 января президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин совершит турне по странам Ближнего Востока. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации президента Пак Кён Ми.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

По её словам, южнокорейский лидер посетит с государственным визитом Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовскую Аравию и Египет.

Известно, что в ходе поездки в ОАЭ Мун Чжэ Ин примет участие в церемониях открытия бизнес-форума и «Дня Кореи» на выставке Dubai Expo. Он также встретится с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль-Нахайяном, с которым обсудит дальнейшее развитие двусторонних отношений.

Во время поездки в Саудовскую Аравию глава Южной Кореи встретится с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом и примет участие в бизнес-форуме.

Южнокорейский лидер также совершит государственный визит в Египет по приглашению президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Ожидается, что президенты двух стран обсудят вопросы дальнейшего развития сотрудничества.

По словам Пак Кён Ми, поездка Мун Чжэ Ина на Ближний Восток укрепит сотрудничество между Южной Кореей и странами региона в таких областях, как энергетика, строительство, здравоохранение и наука.