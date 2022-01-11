Улан-Удэ, , 08:11 — REGNUM В Бурятии число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом за весь период пандемии достигло 2500. За минувшие сутки скончались пять человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Все скончавшиеся, как отмечается, были старше 65 лет.

В ковидных стационарах, по данным на 11 января, лечатся 810 больных, у 646 из которых выявлена также внебольничная пневмония. На амбулаторном лечении находятся 1812 пациентов.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1199 коек: занято — 810, свободно — 389 коек. Занятость коечного фонда составляет 67,5%», — отметили в оперштабе.