Благовещенск, 11 января, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Жителям Амурской области, которые сдали тест на антитела с целью стать обладателями медицинских сертификатов, не удалось их получить. Эта услуга станет доступна не раньше февраля, сообщило ИА ПортАмур.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

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«На госуслугах результаты так и не появились. Обращалась в Амуртест, Роспотребнадзор, Минздрав и поликлинику — перенаправляют друг на друга по кругу», — жалуются люди.

По информации министерства здравоохранения региона, получить медицинские сертификаты при наличии антител к коронавирусу амурчане смогут не раньше февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что в настоящее время приемлемый уровень антител, обеспечивающий адекватную защиту от коронавируса, неизвестен. Медсертификаты будут выдавать по их наличию.