Иркутск, 11 января, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 11 января 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7263 человек, причём вновь 16 из них погибли за последние сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 160 359 (+243 за сутки).

Госпитализирован 1951 (-114 за сутки).

В то же время излечились 149 637 пациентов (+642 за сутки). Ещё 595 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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