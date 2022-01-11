Оренбург, 11 января, 2022, 07:29 — ИА Регнум. В Оренбургской области в антиковидный режим внесены изменения. Согласно губернаторскому указу с 11 января разрешено возобновить оказание услуг в режиме работы, установленном в объектах общественного питания.

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Вместе с тем, под запретом остается деятельность ночных клубов и кальянных. По 25 января проведение в объектах общепита банкетов разрешается только для участников, которые являются владельцами сертификатов о вакцинации или перенесенном заболевании.

Для не вакцинированных пожилых оренбуржцев действие социальных карт для льготного проезда в транспорте по-прежнему приостановлено,