Кемерово, 11 января, 2022, 07:24 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 11 января, за прошедшие сутки было выявлено 218 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 250 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За это же время 335 пациентов выздоровели, шестеро скончались. Медицинскую помощь в настоящее время получает 6421 пациент с коронавирусом, в стационарах и на домашнем карантине находится 3927 человек.

Всего в регионе зарегистрировано 88 182 случая заражения коронавирусом, 79 999 человек выздоровели, 1762 пациента скончались.