Владивосток, 11 января, 2022, 07:22 — ИА Регнум. Больше 913 тыс. жителей Приморья уже привились от COVID-19. При этом, люди страше 60 лет легче переносят вакцину, чем молодые, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Cap.ru Вакцинация

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«На 11 января план вакцинации пожилых выполнен всего на 65,3%. Тогда как уровень смертности от COVID-19 в этой категории остается высоким. Так, среди 1600 умерших от коронавирусной инфекции — 1196 человек — люди старше 60 лет. У специалистов нет сомнений, что вакцинация людей старшей возрастной группы необходима и должна проводиться в первую очередь», — пояснили в региональном Роспотребнадзоре.

Специалисты акцентируют, что любые хронические заболевания являются дополнительным показанием для проведения вакцинации. Прививку нужно делать в стабильном состоянии, когда нет обострения.

Вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» разрешены к применению с 18 лет, без каких-либо других возрастных ограничений. Учитывая статистику о высокой летальности от COVID-19 среди пациентов старше 80 лет, преклонный возраст является дополнительным показанием для вакцинации.

Всего в Приморье вакцинировались 913 103 человека.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 11 января в Приморье с начала пандемии коронавируса зарегистрировано 105 230 носителей SARS-CoV-2 (+237 за сутки). Выздоровели 88 388 пациентов. Не справились с инфекцией 1600 приморцев.