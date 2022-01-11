Чита, 11 января, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 11 января 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 97 146(+89 за минувшие сутки).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Вместе с тем 87 468 пациентов (+298 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2256 человек (+10 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 78 (-18 за сутки) находятся в тяжёлом состоянии, 22 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-9 за сутки).

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