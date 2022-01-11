Анкара, 11 января, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Турция готова содействовать урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын, 10 января передал телеканал NTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Турции

О подобных намерениях Анкары он сообщил в ходе телефонного разговора с советником главы Белого дома по национальной безопасности Джейкобом Салливаном. Калын также отметил, что турецкие власти придают особую важность территориальной целостности Украины. Он добавил, что Турция выступает за мирное и дипломатическое решение конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января МИД Бразилии выпустил заявление, в котором говорится, что бразильские власти выступают «за мирное решение конфликта на востоке Украины на основе Минских соглашений».