Владивосток, , 06:25 — REGNUM Во Владивостоке ещё не все школьники вышли с зимних каникул 10 января — большинство школ примут детей 12 января. Всего за парты сядут около 60 тыс. учеников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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При этом, в связи с карантином по COVID-19 закрыты 14 групп в 13 детских садах, 15 классов в шести школах переведены на дистанционное обучение.

«Просьба быть внимательным к своим детям — если вы заметили признаки простуды, то просим обратиться к врачу и не приводить ребенка в школу или сад. Напоминаем, что пять дней отсутствия в школе без справки не считается прогулом»,— пояснили специалисты управления образования.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае за сутки от осложнений COVID-19 скончались пять человек.