Москва, 11 января, 2022, 06:13 — ИА Регнум. Заболеваемость гриппом и ОРВИ на первой неделе 2022 года понизилась по сравнению с последней неделей 2021 года благодаря новогодним каникулам и нерабочим дням. Об этом 11 января сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Ponchikov.net Грипп

пресс-служба Роспотребнадзора «На первой неделе 2022 года (03.01.2022 — 09.01.2022) в целом на территории Российской Федерации заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (далее — ОРВИ) снизилась по сравнению с предыдущей (52-й) неделей 2021 года, число субъектов с превышением эпидемических порогов по совокупному населению уменьшилось, что обусловлено школьными каникулами и нерабочими днями в новогодние праздники».

Отмечается, что эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению в январе оказались превышены в двадцати регионах России. В основном это произошло за счёт подростков и взрослого населения. При этом доля вирусов гриппа в общей структуре респираторных вирусов достигла 57,6%.

По данным ведомства, в стране «практически завершена» прививочная кампания против гриппа. Общее число привитых от гриппа превысило 68,1 млн человек, или 46,6% населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в последнюю неделю наблюдался умеренный уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, эпидемиологическая ситуация в целом соответствовала текущему периоду года.