Вашингтон, 11 января, 2022, 06:12 — ИА Регнум. Москва не понимает логику Госдепа США, призывающего Россию отвести «войска в казармы» или предупреждать Соединенные Штаты о проведении учений без аналогичных действий с американской стороны. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«Мы не понимаем логику первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман, которая заявляет, что России следует «вернуть свои войска в казармы, либо рассказать США, какие учения проводятся и какова их цель», в условиях, когда США не намерены обсуждать с нами численность своих войск в Европе», — заявили в посольстве.

Дипломаты подчеркивают, что Россия способна самостоятельно решать, где размещать войска на собственной территории и как проводить военные учения. По их словам, это полностью соответствует интересам безопасности России.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января замглавы МИД России Сергей Рябков и первый заместитель главы госдепа США Уэнди Шерман не пожимали друг другу руки во время протокольной фотографии перед встречей в Женеве для переговоров по безопасности.