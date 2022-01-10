Гавана, 11 января, 2022, 02:58 — ИА Регнум. Вмешательством во внутренние дела Никарагуа являются новые санкции США в отношении представителей властей указанной латиноамериканской республики. Об этом 10 января написал на своей странице в Twitter министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

По словам главы МИД, кубинские власти осуждают односторонние действия Вашингтона. Кроме того, он отметил, что Гавана подтверждает свою солидарность с никарагуанским правительством и народом республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Emol распространило информацию о том, что США ввели экономические санкции против шести должностных лиц Никарагуа, включая министра обороны страны Розу Бараону.