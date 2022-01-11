Тегеран, , 12:20 — REGNUM 10 января министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан встретился и провел переговоры со своим оманским коллегой Сайидом Бадром Альбус Айди в Маскате (Оман). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Основное внимание на переговорах в Маскате уделяется изучению путей расширения взаимных отношений в политической, экономической и культурной областях, а также проведению консультаций по ключевым вопросам регионального значения.

Ранее министр иностранных дел Ирана заявил по прибытии в Маскат, что Исламская Республика стремится установить хорошие отношения со своими соседями в регионе Персидского залива.

Министр иностранных дел Ирана отметил, что страна заинтересована в повышении уровня политического, культурного, экономического и делового сотрудничества с целью открытия новой главы развития многосторонних отношений.

Высокопоставленный иранский дипломат тем временем заявил, что Иран, Оман, Туркменистан и Узбекистан подписали четырехстороннее соглашение о возрождении транзитного сообщения, призванного облегчить передвижение товаров и услуг.