Тегеран, , 12:23 — REGNUM Почти все страны, участвующие в переговорах в Вене по отмене санкций против Ирана, признали, что Исламская Республика как ответственная страна с профессиональным подходом внесла фундаментальный вклад в продвижение переговоров. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 10 января.

По мнению большинства участников СВПД в австрийской столице, в последние дни переговоры продвигаются успешно, несмотря на медленные темпы. Об этом свидетельствуют возросший дипломатический трафик и неоднократные длительные встречи между переговорными группами.

Представитель России на переговорах Михаил Ульянов, который в последнее время постоянно комментирует венские встречи в социальных сетях и прессе, неоднократно признавал позитивную атмосферу и прогресс в переговорах.

7 января Ульянов сообщил журналистам во Дворце Кобург, где проходят переговоры, что все участники теперь разделяют мнение о том, что был достигнут определенный прогресс в восстановлении ядерной сделки 2015 года, официально известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), при этом достижение окончательной сделки в феврале станет логическим завершением.

Китайский представитель Ван Цюнь отметил в социальных сетях, что переговоры продвигаются вперед, хотя и медленно. В дополнение к России и Китаю, европейские участники сделки также осторожно дают положительную оценку переговорам в своих публичных заявлениях в последние дни после длительного периода отрицания включения требований Ирана в проекты инициатив.

«За последние несколько дней у нас был достигнут значительный прогресс по ряду направлений», — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в радиоинтервью, отметив, что переговоры шли в довольно позитивном русле.