Вашингтон, 11 января, 2022, 00:48 — ИА Регнум. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил (ВС) США генерал Марк Милли и главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный 10 декабря обсудили по телефону ситуацию в Восточной Европе в сфере безопасности. Это следует из заявления официального представителя КНШ ВС США полковника Дэвида Батлера.

The U.S. Army Марк Милли

Представитель американского оборонного ведомства отметил, что данный разговор продолжает «обмен взглядами и оценками ситуации» между Милли и Залужным по данной проблеме.

Дэвид Батлер «Украина является ключевым партнёром НАТО и играет критически важную роль в поддержании мира и стабильности в Европе».

Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, комментируя журналистам ситуацию вокруг Украины, заявила, что Вашингтон против ограничения НАТО в вопросе приёма в альянс новых стран.