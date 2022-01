Вашингтон, , 23:47 — REGNUM Американский миллионер Роберт Дарст, приговорённый к пожизненному сроку за убийство, совершённое 21 год назад, умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщил New York Times адвокат осуждённого Чип Льюис.

США

По его словам, Дарст скончался в результате остановки сердца в больнице San Joaquin General Hospital, куда его доставили для обследования, при этом никаких деталей предоставлено не было.

Напомним, судебный процесс по делу об убийстве близкой знакомой миллионера Сюзан Берман продолжался около пяти месяцев. В сентябре суд присяжных признал Дарста виновным в убийстве третьей степени. Защита миллионера не предпринимала попыток ходатайствовать о смягчении наказания, а сам Дарст никак не отреагировал на оглашение приговора.

Признание в нескольких убийствах Дарст сделал случайно в 2015 году во время съёмок документального фильма о нём «Проклятие: жизнь и смерти Роберта Дарста» (The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst). Миллионер отошёл в ванную, забыв снять с себя микрофон, и рассказал сразу о нескольких убийствах, совершённых им. После этого он был арестован.

Кроме убийства подруги, бизнесмен подозревался в причастности к исчезновению своей супруги Кэтлин Дарст в 1982 году. Долгое время заявлял о том, что не имеет ни малейшего представления о том, кто мог убить его подругу и куда исчезла его супруга.

