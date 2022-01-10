Москва, , 23:22 — REGNUM Узбекистан, в отличие от ОДКБ, не оказал никакой практической помощи Казахстану. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 января заявил руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

Эмблема ОДКБ Иван Шилов © ИА REGNUM

«У казахов стало плохо, кто им помог? ОДКБ! Русские и союзники России. А Ташкент выразил поддержку на словах и похлопал виртуально по плечу. Но этого же Казахстану сейчас явно не достаточно! Нужно же что-то вещественное, практическая помощь. От них ожидают реальных действий, а они ничего реального родить-то и не могут», — сказал эксперт.

Напомним, что 2 января в Казахстане начались массовые волнения, быстро переросшие в волну уличного насилия.