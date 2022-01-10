Рим, 10 января, 2022, 23:08 — ИА Регнум. Итальянские зрители и СМИ положительно отозвались о российском шоу CIAO 2021. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Первого канала.

Пресс-служба Первого канала Кадр со съёмок шоу CIAO 2021

Запись новогодней программы, созданной командой «Вечернего Урганта», набрала за пять дней более 3 млн просмотров в YouTube. Шоу попало в тренды видеохостинга как в России, так и в Италии.

«CIAO 2021 и снова успех российского новогоднего шоу, которое отдает дань уважения Италии. Триумф музыки восьмидесятых, чтобы отпраздновать приход 2022 года», — пишет La Repubblica.

«CIAO 2021 — это уже самое лучшее событие 2022 года», — считают журналисты Rolling Stone.

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году команда передачи «Вечерний Ургант» впервые сделала свой вариант шоу «Голубой огонёк». За основу новогодней программы создатели взяли российские хиты и перевели их на итальянский язык.