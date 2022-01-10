В Сыктывкаре подорожает проезд в общественном транспорте
Сыктывкар, 10 января, 2022, 23:06 — ИА Регнум. В Сыктывкаре с 20 января на два рубля увеличится стоимость проезда в общественном транспорте, сообщает Комиинформ.
Dude x92
Эжвинский район Сыктывкара
«Согласно приказу Комитета Республики Коми по тарифам (№73/2
Сообщается, что тариф пересмотрен в связи с ростом цен на топливо, запасные части и увеличением затрат на техническое обслуживание подвижного состава. Отметим, что стоимость проезда в столице Коми не индексировалась с июня 2019 года.
Как сообщало ИА REGNUM, решение о росте тарифов на проезд в общественном транспорте приняли также в Архангельске.