Сыктывкар, 10 января, 2022, 23:06 — ИА Регнум. В Сыктывкаре с 20 января на два рубля увеличится стоимость проезда в общественном транспорте, сообщает Комиинформ.

Dude x92 Эжвинский район Сыктывкара

«Согласно приказу Комитета Республики Коми по тарифам (№73/2 от 24.12.21 г. ) с 20 января стоимость проезда на автобусных маршрутах №3, 9, 18, 19, 30, 36, 38, 46, 54 и 55 составит 30 рублей», — пишет издание.

Сообщается, что тариф пересмотрен в связи с ростом цен на топливо, запасные части и увеличением затрат на техническое обслуживание подвижного состава. Отметим, что стоимость проезда в столице Коми не индексировалась с июня 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о росте тарифов на проезд в общественном транспорте приняли также в Архангельске.