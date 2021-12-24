Архангельск, , 23:33 — REGNUM С 26 декабря в нескольких городах Архангельской области цена за проезд в общественном транспорте вырастет более чем на 17%.

Архангельск Анна Кошечко

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном агентстве по тарифам и ценам, стоимость проезда в пассажирском транспорте Архангельска вырастет с 29 до 34 рублей, в Северодвинске — с 30 до 35 рублей. До 35 рублей увеличится и стоимость проезда в Онеге — с 30 декабря и в Каргополе — с 1 января.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года главы администраций Вельска, Вельского и Онежского районов, Каргопольского и Плесецкого округов вслед за коллегами из Архангельска и Северодвинска попросили повысить тарифы на проезд в общественном транспорте.

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