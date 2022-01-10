Астана, 10 января, 2022, 22:38 — ИА Регнум. В Алма-Ате и на территории Алма-Атинской области задержаны 675 человек, подозреваемых в причастности к массовым беспорядкам и погромам, сообщает 10 января телеканал «Хабар 24» со ссылкой на Комитет национальной безопасности страны.

ИА REGNUM Казахстан

«КНБ РК: 675 человек задержали за три дня в Алматы и Алматинской области. В операции участвуют спецподразделения КНБ, МВД, Минобороны и национальной гвардии», — цитирует телеканал сообщение силовиков Казахстана.

Уточняется, что у подозреваемых найдены светошумовые гранаты, шлемы и щиты, предположительно, отобранные во время массовых беспорядков у военных и полицейских.

Как сообщало ИА REGNUM, в первые дни 2022 года в Казахстане на фоне протестов против двукратного роста цен на сжиженный газ началось мародерство, вооруженные нападения боевиков на госучреждения. По данным МВД республики, в результате беспорядков и действий террористических групп погибли 17 казахстанских силовиков, более 1,3 тыс. получили ранения и травмы.