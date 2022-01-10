Митровица, Сербия, 11 января, 2022, 00:25 — ИА Регнум. Бывший спикер парламента сепаратистского Косово Кадри Весели, против которого ведется судебный процесс в рамках Специального суда по преступлениям бывшей «Армии освобождения Косово» в Гааге, 10 января прибыл в Косовскую Митровицу, чтобы посетить могилу недавно умершей матери. Об этом сообщили косовские СМИ.

Estonian Foreign Ministry Кадри Весели

Мать Кадри Весели Айша была похоронена 7 января. По информации портала «Экономика онлайн», Весели посетил ее могилу в сопровождении членов EULEX (полицейская миссия ЕС — ИА REGNUM).

Напомним, что Кадри Весели вместе с экс-президентом Косово Хашимом Тачи с ноября 2020 года находится в заключении в гаагской тюрьме. Выступая перед международным судом по преступлениям АОК, он заявил, что не считает себя виновным в совершении военных преступлений в Косово и Метохии во время конфликта 1998−1999 гг.