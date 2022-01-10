Москва, 10 января, 2022, 22:13 — ИА Регнум. Миротворческая группировка ОДКБ будет оставаться в Казахстане до полной стабилизации обстановки, заявил 10 января командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России генерал-полковник Андрей Сердюков, назначенный командовать контингентом миротворцев ОДКБ в Казахстане.

Mil.ru Андрей Сердюков

«Выполнение задач подразделениями коллективных миротворческих сил будет продолжено до полной стабилизации обстановки в стране», — сказал Сердюков.

Напомним, в Казахстан в состав контингента ОДКБ направлены подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ, части 98-й воздушно-десантной дивизии и 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ.

Кроме того, в Казахстан направлено подразделение ВС Армении, миротворческая рота из 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций ВС Белоруссии, а также подразделение миротворческого контингента Таджикистана.