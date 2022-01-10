Стокгольм, , 22:02 — REGNUM В эти выходные стало известно, что незадолго до Рождества сотрудники спецслужбы SÄPO (аналог российской ФСБ) задержали находившуюся в розыске уборщицу, которая работала в фирме, оказывающей клининговые услуги в доме премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон. Как оказалось, личный дом премьер-министра от «Социал-демократов» убирала фирма, у которой не было трудового коллективного договора. Однако, когда журналист SVT 10 января спросил лидера оппозиции Ульфа Кристерссона, есть ли у клининговой фирмы, обслуживающей его домовладение, коллективный договор с персоналом, он ответил, что не знает.

Шведский флаг

«Что это за компания?» — поинтересовался журналист.

«Я не собираюсь сейчас вдаваться в подробности, но SÄPO полностью контролирует, какие люди находятся в моем доме», — ответил Кристерссон.

«Есть ли у них коллективный договор и тому подобное?»

«Я не вникал в это, но я, конечно, проверил, что они платят хорошо во всех отношениях, и правильно выставляют счета и так далее», — ограничился лидер оппозиции.

Отмечается, что вскоре после интервью Кристерссон сообщил в редакцию SVT, что коллективный договор у его клининговой фирмы все-таки есть.

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